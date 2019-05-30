В агрофирме «Лениногорская» приступили к заготовке растительных кормов для КРС

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В агрофирме «Лениногорская» акционерного общества «Татагролизинг» начались работы по заготовке растительных кормов для крупного рогатого скота. Сейчас уборка корма ведется на поле площадью 100 гектаров, где высота травы козлятника достигла в среднем 70 сантиметров. По словам главного зоотехника хозяйства Фоата Саматова, трава уже выросла и достигла фазы бутонизации.

«Самое время для заготовки козлятника, в ней сейчас максимум пользы и полезных веществ для животных», — поддерживает мнение коллеги начальник управления сельского хозяйстсва и продовольствия Лениногорского района Ильнар Шамарданов. По мнению специалистов, уже через 5-6 дней трава на этом поле перезреет и начнет терять свою ценность. Поэтому ее надо собрать как можно скорее. Механизаторы агрофирмы «Лениногорская» уже приступили к этой работе.

Современная косилка «Макдон» укладывает траву в покосы. Часть слегка подсохшей в покосах травы комбайн «Ягуар» измельчает и загружает в кузова машин. Эту зеленую массу будут добавлять в корм животным. А из остальной части после тщательной просушки получится высококачественное сено.

Агрофирма «Лениногорская» акционерного общества «Татагролизинг» — крупнейшее хозяйство в Лениногорском районе. Многолетние травы под заготовку корма здесь выращиваются на площади более чем 4 тысячи 100 гектаров.

«У нас есть все возможности своевременно скосить и превратить их в качественный корм для скота», — говорит директор агрофирмы Ирек Ягафаров.

При помощи инвестора — акционерного общества «Татагролизинг» в последние годы уделялось большое внимание увеличению технической мощи хозяйства, созданию комфортных условий работы человеку труда. В заготовке кормов для скота будут работать 4 современные косилки марки «Макдон», два импортных кормоуборочных комбайна «Ягуар» и 4 кормоуборочных комбайна «Полесье». Для полноценного обеспечения кормом 5200 голов КРС, содержащихся в агрофирме, в хозяйстве ставят перед собой задачу заготовить по 32 центнера кормовых единиц на условную голову крупного скота.

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