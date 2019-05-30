(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). За один день на пожарах в Казани пострадали два человека. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 10.09 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 4а по проспекту Амирхана горят вещи и мебель в двухкомнатной квартире на 9-м этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В результате пожара пострадала 63-летняя хозяйка квартиры. С признаками отравления угарным газом женщина обратилась за помощью к медикам скорой помощи, но от госпитализации отказалась.

Площадь пожара составила 2 кв. метра. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Второй пожар вспыхнул вечером этого же дня в многоквартирном доме по улице Мавлютова. В однокомнатной квартире на пятом этаже горели мебель и вещи. 49-летний хозяин квартиры пытался самостоятельно потушить пожар, в результате чего получил ожоги кистей рук и был госпитализирован в ожоговое отделение РКБ.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.



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