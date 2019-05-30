На Кремлевской набережной в шоу «Шаляпин. Тот самый» представят вещи из личного архива певца

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 2 июня на пирсе Кремлевской набережной состоится театрализованное шоу под названием «Шаляпин. Тот самый», посвященное великому Федору Шаляпину, в котором организаторы подготовили новую подачу незыблемых ценностей. Об этом сообщается на сайте набережной.

На сцене воссоздадут самые яркие эпизоды из жизни знаменитого баса.



В этот вечер не будет ведущего, зрителям будет представлен только легкий конферанс и представление, которое позволит им окунуться в атмосферу конца XIX века.

Главным событием вечера станет показ уникальных вещей из личного архива Шаляпина, которые до этого дня не выставлялись даже в самых полных экспозициях музея.



Начало представления в 19.00.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.