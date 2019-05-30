В Татарстане строительство газопровода Миннибаево-Казань планируют завершить к 2021 году

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане ПАО «Газпром» планирует завершить реконструкцию 42 км газопровода Миннибаево-Казань к 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Казань».

«Планом капитального ремонта ПАО „Газпром“ в 2019 году предусмотрен ремонт магистрального газопровода протяженностью 10 км, в 2020 — 20 км, в 2021 — 12 км», — отметила пресс-служба.

В 2018 году проведен капитальный ремонт трех км газопровода.

Во время первого этапа проекта «Реконструкция газопровода Миннибаево-Казань на участке 220-285 км» ввели в эксплуатацию магистральный газопровод Ду700 протяженностью 61,5 км и узел замера, редуцирования и одоризации газа (УЗРОГ). Вторым этапом было строительство газопровода-отвода на ГРС Черниково и газопровода-отвода на ГРС Богородское.

В рамках третьего этапа планируется строительство распределительных газопроводов для газоснабжения Казани.

Магистральный газопровод Миннибаево-Казань предназначен для транспортировки природного газа с Миннибаевского газоперерабатывающего завода до Казани и прилегающих районов Татарстана. Газопровод протяженностью 297 км введен в эксплуатацию в 1963 году.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для строительства газопровода «Миннибаево-Казань» был изъят земельный участок у ООО «Агротакт».

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