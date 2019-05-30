В Казани из задымленного подъезда многоэтажки спасли пять человек

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Казани из задымленного подъезда многоэтажки с помощью масок спасаемого вывели пять человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 08.04 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном доме № 91б по проспекту Амирхана», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову пожарные установили, что огнем объят балкон на седьмом этаже многоэтажки. Из задымленного подъезда с помощью масок спасаемого вывели пять человек.

Буквально несколько минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.