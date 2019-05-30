Роспотребнадзор предупредил об опасности купания в фонтанах

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Роспотребнадзор предупредил, что купание в фонтанах может привести не только к простуде, но и к более серьёзным заболеваниям, сообщает РИА Новости.

«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», - говорится в сообщении ведомства.

Также стоит учесть, что вода в фонтанах редко обновляется и никак не обеззараживается. Кроме того, в них купаются собаки и птицы, которые зачастую являются переносчиками инфекций.

Купаясь в фонтанах, жители легко могут получить различные травмы, не туда наступив, а также от электричества. Ведомство просит взрослых и детей соблюдать меры предосторожности, избегать подобных развлечений, чтобы избежать заражения и всевозможных травм.



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