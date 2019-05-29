Фестиваль «Культурный Заинск под открытым небом» объединил музыкантов и любителей поэзии

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). С 29 мая по 1 июня жители Заинска могут посетить фестиваль «Культурный Заинск под открытым небом». Праздник проходит в рамках Года культуры, объявленного в городе в 2019 году, передает «Заинск-информ».



В Управлении культуры Заинского района рассказали, что каждый вечер в парке имени Рината Фардиева будут выступать известные творческие коллективы республики.





Накануне фестиваль открылся выступлением джазового оркестра «Визит» из Набережных Челнов. Коллектив под руководством худрука Владимира Завьялова исполнил как традиционные джазовые сочинения, так и современный джаз.

Сегодня, 30 мая, свою программу представит Альметьевский эстрадно-духовой оркестр национально-культурного центра «Элмэт» под руководством дирижера Николая Преца. В программе прозвучат классические марши, вальсы, джаз. Музыканты признались, что не первый раз выступают в Заинске и уже успели полюбить местную публику, но им хотелось бы, чтобы приходило больше зрителей.





31 мая в Заинске впервые выступит уличный театр «Легкие крылья» из Альметьевска. В течение четырех лет артисты учились мастерству у актеров из театров Москвы, Санкт-Петербурга, Аргентины, Италии, Эстонии. В этом году в Нефтеград с мастер-классом должен приехать артист из Великобритании. На все уроки вход свободный.



Худрук уличного театра «Легкие крылья» Гульназ Ханнанова рассказала, что артисты представят постановку «Однажды в цЫрке», где будут и жонглирование, и клоунада, и эквилибристика. Еще заинцы увидят «великанов» на ходулях, кабриолет и клоунский велосипед.



Кульминацией фестиваля 1 июня станет концерт-мелодекламация «Музыка и литература», на котором любители поэзии смогут продемонстрировать свои таланты.

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