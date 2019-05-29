Экодесант в Менделеевске очистил живописный берег Камы у села Икское Устье

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Менделеевске добровольцы и неравнодушные горожане вместе с активистами «Экологической эффективности вторичного сырья» провели экологическую акцию по очистке территории от мусора, передает ИЦ «Менделеевск».



В результате слаженной работы экологи-любители очистили от бытового мусора место отдыха менделеевцев − живописный берег Камы в сосновом бору у села Икское Устье.

Организатором мероприятия выступил руководитель организации «Экологической эффективности вторичного сырья» Сергей Балтаев. Всего с территории вывезли десятки мешков со стеклом, фрагментами металла и прочим мусором.

«Не оставляйте мусор на природе. Начните с себя. Не сорите и прибирайте за собой место, где отдыхали. Ведь так приятно наслаждаться чистой природой», – призвали активисты, выразив надежду, что убирающих свалки добровольцев станет больше.

В рамках экодесанта его участники угостились ухой и чаем.

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