В Менделеевске на открытии «Зеленого фитнеса» станцевали массовую зумбу-зарядку

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Менделеевск и жители Менделеевского района присоединились к летнему спортивному сезону республиканской акции «Зеленый фитнес», передает ИЦ «Менделеевск».



Жители и гости города могут прийти на открытые площадки общественных пространств, чтобы позаниматься физической культурой и активно провести время. «Зеленый фитнес» представляет собой комплексную систему по организации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий на свежем воздухе.

Открытие «Зеленого фитнеса» прошло на площади ДК имени Сергея Гассара и собрало более 80 участников. На территории работали несколько интерактивных и спортивных площадок.



Первое занятие − массовую зумбу-зарядку провели директор молодежного центра «Яшьлек» Андрей Гриненко и выпускник заслуженного коллектива народного творчества РФ «Шаян», танцор Ренат Шайдуллин.



Зажигательная танцевальная тренировка на основе латиноамериканских ритмов привлекла многих посетителей парка разных возрастов.

В финале мероприятия самые активные участники получили футболки и браслеты с символикой социально-спортивного движения.

Организатором проекта в Менделеевске выступил молодежный центр «Яшьлек».

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