Минниханов обсудит переход на эскроу-счета на заседании рабочей группы Госсовета РФ

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов обсудит переход местных застройщиков и банков на эскроу-счета во время заседания рабочей группы Госсовета РФ, сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент Татарстана уже приглашал на совещание представителей банков, которые будут взаимодействовать с застройщиками по новой схеме, собрал предложения, услышал вопросы, возникшие в связи с переходом на эскроу-счета. Эту тему в том числе планируется обсудить на заседании, чтобы механизм заработал хорошо и у застройщиков не было проблем», — сказала Галимова.

Речь идет о заседании рабочей группы Госсовета РФ по развитию жилищного строительства и комфортной городской среды в стране. Его проведет Президент РТ и руководитель рабочей группы Рустам Минниханов. Рабочая группа, в которую входят представители Минстроя РФ, собирается примерно раз в месяц. На сегодняшнее заседании также приглашены представители Центробанка России.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков будут зачисляться на специальный банковский счет, но застройщики не смогут получить эти деньги, пока не передадут квартиры покупателям. Жилье по долевому строительству будут возводить на банковские кредиты.

Неделей ранее Лилия Галимова отчиталась на брифинге в Кабмине РТ, что девять банков в Татарстане начали работать с эскроу-счетами.

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