В Нижнекамске проведут мини-День семьи, любви и верности

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). День семьи, любви и верности в Нижнекамске решили начать праздновать заранее. В пятницу, 31 мая, в городе состоится фестиваль позитивных традиций «Это все любовь», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Центром праздника станет детская площадка по улице Рифката Гайнуллина. В программу войдут чествование супружеских пар-юбиляров; выступление творческих коллективов; выставка детского творчества и рукоделий жителей микрорайона.

В этот же день состоится подведение итогов конкурса рисунков «Семейный портрет»; все желающие смогут присоединиться к танцевальному флешмобу и творческим мастер-классам.

На площадке развернется праздничная торговля, батутный городок, малыши смогут угоститься сладкой ватой. Старт праздника запланирован на 17.30.

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