Лучшие доярки Буинского района сразились в конкурсе мастеров машинного доения

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Альшеевском отделении агрофирмы «Заря» Буинского района РТ состоялся конкурс мастеров машинного доения, в котором сразились лучшие доярки района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие прошло при участии главы района Марата Зяббарова, начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия района Раниса Габитова, животноводов, зоотехников и руководителей сельхозформирований района.



12 буинских доярок показали свое мастерство: знание теории и санитарную подготовку, продемонстрировали умение разбирать и собирать доильный аппарат и технику работы с аппаратом.

Победительницей конкурса была признана Алина Владимирцева из ООО «Дружба», второе место среди мастеров машинного доения завоевала Анна Емельянова из ООО «Заря», третье место присудили Майрам Рахмановой из ООО «Коммуна».





Глава района Марат Зяббаров поздравил победительниц конкурса, вручил им грамоты и денежные премии.

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