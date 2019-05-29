Татар-информ

30 мая 2019, 02:16

Общество

Альметьевский школьник завоевал «бронзу» на финале WorldSkills Russia в Казани

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Общество

Альметьевский школьник завоевал «бронзу» на финале WorldSkills Russia в Казани

Фото: Управление коммуникаций завода «Алнас»

Ильнур Сибгатуллин готовился к соревнованиям три года, посещая бесплатные факультативные занятия в «Колледже будущего Татарстана».

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Учащийся школы №1 0 Альметьевска Ильнур Сибгатуллин завоевал бронзовую медаль в компетенции «Инженерный дизайн CAD – юниоры» VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Казани, сообщает управление коммуникаций завода «Алнас».

Ильнур Сибгатуллин готовился к соревнованиям три года, посещая бесплатные факультативные занятия в «Колледже будущего Татарстана».

Руководитель образовательного проекта «Колледж будущего Татарстана» Айрат Хафизов подчеркнул, что группа ЧТПЗ создает все условия для подготовки альметьевских школьников и студентов к чемпионатам WorldSkills.



«Ильнур Сибгатуллин принес в нашу копилку 22-ю медаль, подтвердив высокий уровень знаний, полученных во время занятий в колледже», – прокомментировал Айрат Хафизов.

На чемпионате Сибгатуллин выступил в расширенном составе сборной Татарстана в возрастной категории 14+. В число конкурсных заданий вошло обратное проектирование, разработка и печать на 3D-принтере недостающего элемента, механическая сборка конструкций.

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» является самыми масштабным в России турниром  профмастерства по стандартам WorldSkills среди студентов и школьников в возрасте от десяти до 22 лет. В этом году в нем приняли участие 1500 конкурсантов и 1274 эксперта.

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