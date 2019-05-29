Татар-информ

30 мая 2019, 06:32

Общество

В Нижнекамске переняли парижский опыт добрых отношений с соседями

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Общество

В Нижнекамске переняли парижский опыт добрых отношений с соседями

Фото: e-nizhnekamsk.ru

Перед началом игр 88-летний ветеран тыла Анатолий Елагин поприветствовал участников спартакиады.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске отметили Международный день соседей, , сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Первым в таком формате о культуре добрососедских отношений задумался француз Антанасе Перифан. С помощью спонсоров он устроил праздник для своих незнакомых до этого момента соседей. Праздник помог пристроить нескольких безработных, организовать домашние детсады, помочь нуждающимся материально и сделать еще массу добрых дел.

Произошло это знаменательное событие в 1999 году в Париже. В празднике тогда приняло участие 800 домов и более 10 тыс. жителей. Уже со следующего 2000 года День соседей стал официальным международным праздником.

В 8-м и 11-м микрорайонах Нижнекамска соседи устроили спартакиаду. Актив микрорайонов и старшие по домам набрали из числа жителей команды для игры в волейбол, футбол и шахматы, сформировали команду из 20 человек для состязания в шуточных конкурсах.

Перед началом игр 88-летний ветеран тыла Анатолий Елагин поприветствовал участников спартакиады. Житель дома по проспекту Химиков ведет здоровый образ жизни, участвует в таких масштабных мероприятиях, как «Лыжня России» и «Кросс нации». Каждое утро он пробегает по стадиону 15 кругов, в огород ездит на велосипеде и помогает старшей по дому копать газоны и высаживать цветы.

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