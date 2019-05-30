В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция в преддверии Дня отказа от курения

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 30 мая, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция в преддверии Дня отказа от курения.
В мероприятии примут участие главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РТ Резеда Хаева, врач-онколог оториноларингологического отделения РКОД Артур Сайфуллин, заведующая отделением пульмонологии ГКБ №16 Эльвира Кудрявцева.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru