Татар-информ

30 мая 2019, 01:48

Спорт

Заинские борцы стали абсолютными победителями на чемпионате РТ

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Спорт

Заинские борцы стали абсолютными победителями на чемпионате РТ

Фото: pestrecy-rt.ru

Второе место присудили пестречинской команде, третье место заняли борцы из Казани.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Пестречинском районе состоялся чемпионат Республики Татарстан по борьбе на поясах. По итогам двухдневных захватывающих поединков определились 84 призера, стали известны имена лучших команд. Абсолютным чемпионом состязаний признана команда из Заинска, пишет газета «Вперед».

Торжественное открытие чемпионата прошло в санатории «Сосновый Бор», где у входа гостей встречали блинами, народными песнями и танцами. Затем на стадионе местные самодеятельные артисты представили лучшие концертные номера.

В состязаниях приняли участие 18 команд – всего около 200 спортсменов. К соревнованиям были допущены как борцы, которые уже достигли успехов в этом виде спорта, так и те, кого высокие награды еще ждут впереди. В первый день схваток спортсмены боролись в вольном стиле, а во второй – в классическом стиле. Поединки проходили в десяти весовых категориях.

Особенного эмоциональной была борьба девушек. Участница пестречинской команды Эндже Юсупова рассказала, что 20 лет назад начала изучать основы боя, была неуверенной в себе, ранимой и чувствительной. «Позже убедилась, что спорт воспитывает те черты характера, которые необходимы и в обычной жизни – веру в себя, силу духа, стойкость, упорство в достижении цели. Потом я начала побеждать, и каждая победа дарила мне стимул идти дальше по этой стезе», – поделилась спортсменка.

Эндже Юсупова является мастером спорта по вольной борьбе и борьбе на поясах, на чемпионате в Пестрецах она заняла третье место в весовой категории 66 кг.

Ее супруг Алмаз Юсупов, который тоже представлял пестречинскую команду, является мастером спорта по боевому самбо. В отличие от жены, в борьбе на поясах он пока новичок, но, несмотря на это, смог стать первым в весовой категории 57 кг.

Лидерство на соревнованиях завоевали заинцы. Второе место присудили пестречинской команде. Третье место заняли борцы из Казани. Пестречинец Фархат Файзуллин признан чемпионом РТ в весовой категории свыше 100 кг в классическом стиле, в вольном стиле чемпионом в этой же категории стал другой участник пестречинской команды – Андрей Чиндин.

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