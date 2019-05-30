Айдар Метшин: Проект нового этиленового комплекса НКНХ должен быть экологичным

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Проект нового этиленового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим» мощностью 600 тыс. тонн этилена в год должен быть экологичным. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Мы, безусловно, активно участвуем [в реализации проекта] с точки зрения техусловий, разрешительной документации, экологического надзора. Проводим общественные слушания по этому проекту. Это большой проект, который должен быть экологическим и будет таким. Серьезные требования предъявляются к новым технологичным производствам», — отметил он.

«Мы контактируем с населением, поскольку оно остро реагирует на возникновение производств и расширение уже имеющихся. Мы даем обратную связь, отвечаем на вопросы о „Нижнекамскнефтехиме“», — добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» этим летом выберет главного подрядчика на строительство нового этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год. Об этом на годовом общем собрании акционеров сообщил гендиректор предприятия Азат Бикмурзин.

В июне 2017 года на Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение о разработке Linde проекта нового этиленового комплекса «Нижнекамскнефтехима». Спустя год также на ПМЭФ была заключена кредитная договоренность на 800 млн евро между татарстанской компанией и консорциумом банков во главе с «Дойче Банком» для финансирования строительства производства.

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