Татар-информ

30 мая 2019, 12:00

Экономика и финансы

Айдар Метшин: Проект нового этиленового комплекса НКНХ должен быть экологичным

Рекомендуем

Экономика и финансы

Айдар Метшин: Проект нового этиленового комплекса НКНХ должен быть экологичным

В городе проходят общественные слушания по реализация масштабного проекта «Нижнекамскнефтехима».

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Проект нового этиленового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим» мощностью 600 тыс. тонн этилена в год должен быть экологичным. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Мы, безусловно, активно участвуем [в реализации проекта] с точки зрения техусловий, разрешительной документации, экологического надзора. Проводим общественные слушания по этому проекту. Это большой проект, который должен быть экологическим и будет таким. Серьезные требования предъявляются к новым технологичным производствам», — отметил он.

«Мы контактируем с населением, поскольку оно остро реагирует на возникновение производств и расширение уже имеющихся. Мы даем обратную связь, отвечаем на вопросы о „Нижнекамскнефтехиме“», — добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» этим летом выберет главного подрядчика на строительство нового этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год. Об этом на годовом общем собрании акционеров сообщил гендиректор предприятия Азат Бикмурзин.

В июне 2017 года на Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение о разработке Linde проекта нового этиленового комплекса «Нижнекамскнефтехима». Спустя год также на ПМЭФ была заключена кредитная договоренность на 800 млн евро между татарстанской компанией и консорциумом банков во главе с «Дойче Банком» для финансирования строительства производства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарстанские промпарки получат полмиллиарда рублей из федерального бюджета
Новости дня
12:06
Татарстан готов подписать соглашение о сотрудничестве с Йоханнесбургом

Рустам Минниханов предложил послу ЮАР в России организовать бизнес-миссию южно-африканских компаний в РТ.

12:00
Айдар Метшин: Проект нового этиленового комплекса НКНХ должен быть экологичным

В городе проходят общественные слушания по реализация масштабного проекта «Нижнекамскнефтехима».

12:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о летних перевозках на Горьковской железной дороге

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

11:57
Министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов награжден орденом Александра Невского

Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации» был подписан 29 мая.

11:44
На Кремлевской набережной в шоу «Шаляпин. Тот самый» представят вещи из личного архива певца

Главным событием вечера станет показ уникальных вещей из личного архива Шаляпина, которые до этого дня не выставлялись даже в полных коллекциях.

11:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о 25-летии Татарской лиги КВН

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

11:29
Полгода исправительных работ получил житель Нурлата за почти миллионный долг по алиментам

42-летний мужчина девять лет не платил алименты и не оказывал материальной помощи своем сыну.

11:21
Татарстанские промпарки получат полмиллиарда рублей из федерального бюджета

Средства потратят на строительство и развитие индустриальных парков «Тюлячи», «Саба» и «Химград».

11:14
На строительство первых промпарков в Арске и Буинске выделили более 400 млн рублей из бюджета РТ

Финансовую поддержку так же окажут парку «Уруссу» на границе с Башкортостаном.

11:09
В Казани отреставрируют каменный Дом Михляева за 111 млн рублей

Закончить реставрацию планируют 31 декабря 2019 года.

11:03
Исполком Казани: Причиной провала дороги на Петра Витера стал прорыв водопровода

Аварийный участок дороги огородили, а для автомобилей организовали объезд по соседней полосе.

10:59
Казанская Галеевская мечеть станет основной площадкой Ураза-байрам

4 июня во всех сельских и городских мечетях Республики Татарстан прочтут гает-намаз, а детей порадуют праздничными мероприятиями.

10:47
Скончались еще двое рабочих, которые получили серьезные ожоги на пожаре в промзоне Нижнекамска

Жертвами страшного пожара, вспыхнувшего в конце апреля в промзоне Нижнекамска, стали 4 человека.

10:41
Многодетным семьям предоставят льготы по имущественному и земельному налогам

Налоговые вычеты по налогу на имущество и земельному налогу уже в 2019 году смогут получить родители, усыновители и опекуны.

10:37
Школьник получил серьезные травмы под колесами автобуса в Казани

Наезд на 9-летнего мальчика произошел накануне вечером на улице Советская.

10:32
Алексей Песошин: Задача Татарстана — поддержать молодые ИТ-компании

Премьер-министр республики поприветствовал участников цифрового форума ITSF.

10:20
В агрофирме «Лениногорская» приступили к заготовке кормов для КРС

В хозяйстве намерены заготовить по 32 центнера кормовых единиц на условную голову крупного скота.

10:19
За один день на пожарах в Казани пострадали два человека

Пожары вспыхнули накануне в многоквартирных домах на проспекте Амирхана и на улице Мавлютова.

10:07
Улица Абсалямова в Казани будет частично закрыта на ремонт

Движение будет заблокировано на участке от ул. Четаева до ул. Чистопольская на период с 1 июля до 20 августа.

10:00
В Нижнекамском районе появится ЭкоАгропарк

Глава района Айдар Метшин рассказал о реанимированной потребительской кооперации в Нижнекамске.

09:57
В Татарстане строительство газопровода Миннибаево-Казань планируют завершить к 2021 году

«Газпром» С 2019 по 2021 годы предусмотрел капитальный ремонт 42 км газопровода.

09:45
Большая яма появилась на дороге в Авиастроительном районе Казани

Провал дорожного полотна образовался на улице Петра Витера.

09:42
Роспотребнадзор предупредил об опасности купания в фонтанах
09:29
В Казани из задымленного подъезда многоэтажки спасли пять человек

Огонь вспыхнул на балконе седьмого этажа в доме № 91б по проспекту Амирхана.

09:25
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о турнире претенденток по шахматам

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

События