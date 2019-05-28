Татар-информ

30 мая 2019, 10:00

Экономика и финансы

В Нижнекамском районе появится ЭкоАгропарк

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Экономика и финансы

В Нижнекамском районе появится ЭкоАгропарк

Фото: архив/Александр Эшкинин, Султан Исхаков

Глава района Айдар Метшин рассказал о реанимированной потребительской кооперации в Нижнекамске.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). В ближайшей перспективе власти Нижнекамского района ставят перед собой задачу по открытию современного ЭкоАгропарка. Он станет одним из ключевых в цепочке развития потребкооперации, рассказал ИА «Татар-информ» глава района Айдар Метшин.

«При поддержке Президента Татарстана и Минсельхоза республики мы получили возможность создать агропарк в Нижнекамске, где-то 20 млн рублей будем вкладывать своих средств, точнее частных инвесторов, с тем, чтобы этот кластер замкнуть: от начала производства до реализации качественной продукции с хорошим ценообразованием. Дорожная карта уже сформирована», — отметил он.

В мае 2018 года в Нижнекамском районе был создан потребительский кооператив «Нижнекамский». Были созданы новые возможности для кластерного развития малого и среднего бизнеса на селе: от производства до реализации продукции, добавил собеседник агентства. 

Объем вложений в производство потребкооператива «Нижнекамский» составил более 20 млн рублей. Среднемесячный оборот — 5 млн рублей, создано 20 рабочих мест. В перспективе с учетом новых рынков сбыта до конца текущего года планируется увеличить объем производства вдвое.

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