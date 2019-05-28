Испанский инвестор вложит 1,6 млрд рублей в производство синтетической пряжи в Татарстане

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Испанский инвестор — компания «Микрофибра» — вложит 1,6 млрд рублей в производство синтетической пряжи на территории Нижнекамского района. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал глава района Айдар Метшин.

«Этот проект прошел стадию Инвестиционного совета при Президенте Татарстана. Он активно прорабатывается. Знаю этот проект, он действительно очень большой, высокотехнологичный. Аналогов производства такой продукции, по-моему, нет ни в Российской Федерации, ни в Восточной Европе», — отметил Метшин.

Будет создано порядка 200 рабочих мест. Власти Нижнекамска надеются, что в этом году можно будет увидеть реальные шаги в реализации проекта. Речь идет о подготовительных работах, определении и планировке территории.

«Рустам Нургалиевич [Минниханов] ставит задачу — создать производства по переделу той продукции, которая делается у нас. Это совершенно правильная задача, — сказал глава района. — Микрофибра — это не совсем подходящий пример, потому что в ней практически нет компонентов, которые производятся у нас. Хотя, „Татнефть“ прорабатывает этот вопрос, и, может быть, это сырье будет одним из основных в этом производстве».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.