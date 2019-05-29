Главный тренер «Химок» счел очень значимой победу над УНИКСом

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу над УНИКСом (92:91) в полуфинале Лиги ВТБ, заметив, что его команда сумела переломить ход встречи.

«Поначалу игра пошла не так, как мы надеялись, но все равно мы смогли переломить ход встречи и большими усилиями довели ее до победы, что дает нам право сыграть в Евролиге в следующем сезоне. Однако сезон еще не закончен», – передает слова Куртинайтиса пресс-служба лиги.

Наставник «Химок» при этом признал, что не хотел возвращаться в Казань для еще одной игры: «Мы одержали очень большую победу, но, как говорил мой товарищ, темнеет, но еще не вечер. <...> я очень рассчитывал на сегодняшнюю победу и пытался донести до игроков, что вернуться в Казань еще на один матч – очень сложный вариант».

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