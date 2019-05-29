Наставник УНИКСа о решающем поражении от «Химок»: Все решили некоторые детали

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение от «Химок» (91:92) в полуфинале Лиги ВТБ, отметив, что его команда играла достаточно усердно.

«Мы провели три очень тяжелых матча с “Химками“, за исключением третьей игры, когда не показали своего уровня. Сегодня же мы сыграли усердно, команда билась всю игру, но все решили некоторые детали», – цитирует Прифтиса пресс-служба Лиги ВТБ.

Прифтис счел итоги завершившегося для УНИКСа сезона положительными: «Сезон получился насыщенным, это был настоящий марафон, потому что в России чемпионат очень длинный и сложный».

«В целом мы добились положительного результата и в Еврокубке, и в Лиге ВТБ, хотя, конечно, могли сыграть лучше», – заключил он.

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