CAS оставил в силе решение об отстранении «Рубина» от еврокубков

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение УЕФА об отстранении «Рубина» от еврокубков на два сезона. Об этом информирует пресс-служба казанской команды.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», УЕФА 19 сентября 2018 года отстранил клуб из столицы Татарстана от участия в еврокубковых турнирах, если команда отберется в один из них по итогам сезонов 2019-2020 и 2020-2021 годов, из-за нарушения правил финансового fair play.

Теперь, так как апелляция «Рубина» отклонена, даже если казанский клуб получит право сыграть в еврокубковом сезоне 2020-2021 годов по итогам сезона 2019-2020 годов, он не сможет участвовать в нем.

До этого казанский «Рубин» покинули четыре игрока.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.