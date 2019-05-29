В Казани начнет вещать православное радио «Вера»

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Роскомнадзор сегодня определил победителя конкурса на право осуществлять наземное эфирное вещание с использованием радиочастоты 95,5 МГц в Казани. Им стала автономная некоммерческая организация «Радио “Вера” – Казань», сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Победитель тендера должен будет заплатить государству 6 млн 750 тыс. рублей. Мощность ретранслятора составит 0,5 кВт. Располагаться передатчик будет в селе Печищи Верхнеуслонского района Татарстана, следует из сообщения Роскомнадзора.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан прокомментировал победу православной радиостанции в конкурсе на право вещать следующим образом: «Радио “Вера” – это углубленный взгляд на православные ценности глазами писателей, художников и ученых. <...> Убежден, что радио “Вера” станет общим не только для православных, но и для всех верующих и даже пока не верящих в Бога слушателей».

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин в свою очередь положительно оценил идею организовать в столице республики вещание православной радиостанции: «<...> я считаю вполне естественным желание открыть радио, которое будет воспитывать в людях нравственные ценности».

Радио «Вера» начало свою работу в сентябре 2014 года. Сейчас оно вещает ежедневно круглые сутки в 46 городах России, в том числе и на территории Татарстана – в Альметьевске. В его эфире нет коммерческой рекламы, но большое внимание уделяется благотворительным и социальным проектам. Планируется, что в эфире радиостанции в Татарстане будут присутствовать программы на татарском языке.

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