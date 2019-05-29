Замминистра спорта РФ: Фестиваль студклубов помогает ребятам зарядиться спортивной энергией

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Заместитель министра спорта России Марина Томилова прокомментировала причину выбора Казани для проведения фестиваля Ассоциации студенческих спортивных клубов России «Наш выбор – спорт».

«Казань по общепринятой оценке является самым спортивным городом, готовым принимать соревнования любого масштаба. Поэтому после небольшой конкурсной борьбы столица Татарстана получила право принять фестиваль», – пояснила замминистра спорта РФ.

Также она рассказала, почему необходимо проводить фестиваль: «Важно проводить подобные мероприятия, причем необходимо показывать на собственном примере. Надежда организаторов в том, что, вдохновившись мощной спортивной энергией, посоревновавшись и пообщавшись, ребята вернутся еще более заряженными. Также здесь присутствуют очень перспективные организаторы физкультурно-спортивной работы».

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