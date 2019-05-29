Министр спорта РТ о фестивале студенческих спортклубов: Это не соревнования, а история про дружбу

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о проведении в Казани фестиваля Ассоциации студенческих спортивных клубов России «Наш выбор – спорт».

«Здесь собраны непрофессиональные спортсмены, поэтому эта история про дружбу, общение, объединение. В стране не так много площадок на базе учебных заведений, где можно провести подобного рода мероприятие. Нужно было охватить большую географию, принять большое количество людей, тем более за несколько дней. Поэтому выбор пал на Казань», – пояснил министр.

Также Леонов объяснил цели проведения фестиваля в Татарстане: «Формат мероприятия был немного расширен: теперь помимо спортивных мероприятий предусмотрена еще и большая образовательная программа. Поэтому мы находимся в коллаборации с Министерством молодежи, это наше совместное мероприятие. Мы надеемся, что сработает сарафанное радио – участники уедут и будут рассказывать о людях и местах Татарстана, после чего вернутся сюда уже в другом статусе».

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