Татар-информ

29 мая 2019, 21:26

Спорт

УНИКС проиграл в полуфинале Единой лиги ВТБ и завершил сезон

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Спорт

УНИКС проиграл в полуфинале Единой лиги ВТБ и завершил сезон

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В гостях казанский клуб уступил подмосковным «Химкам», после чего счет в серии стал 3–1.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Химках казанский УНИКС провел четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Победу в увлекательнейшем поединке со счетом 92:91 одержали «Химки», счет в серии стал 3–1 в пользу подмосковной команды. «Химки» вышли в финал, а УНИКС завершил сезон.

Уступая в полуфинальной серии 1–2, казанский клуб потерял право на ошибку. Поэтому о настрое УНИКСа говорить было излишне – это был последний бой.

После третьего матча тренерский штаб казанцев сделал определенные выводы. Остались в запасе Пиеррия Хенри и Морис Ндур. Вместо них вышли на паркет Трентон Локетт и Костас Каймакоглу. А игру гости начали в следу.щем составе: Реймар Морган, Павел Сергеев, Локетт, Евгений Колесников и Мелвин Эджим.

В первой четверти УНИКС стартовал так, что заставил недоуменно замолчать арену Химок. Хозяева сразу стали промахиваться, гости – забивать, 0:7 после двух трехочковых попаданий Сергеева и Колесникова. 1:12 после еще одной «трехи» Колесникова, и даже 4:19 после второй «трехи» Сергеева. Даже Алексей Швед долго никак не мог поразить кольцо, а когда стал попадать, то «Химки» после трех кряду дальних попаданий заметно поправили статистику, 14:21. Вновь пошла ротация УНИКСа, вошли в игру Эрик Макколлум, забивший первым же касанием, Антон Понкрашов, Джамар Смит, Артем Клименко, Каймакоглу. За счет пяти трехочковых хозяева ушли на первый перерыв с пассивом в четыре очка, 23:27.

Во второй четверти позиционное нападение УНИКСа стабильно просило свои плоды. Да, при помощи дальних бросков хозяева несколько раз приближались на три-пять очков, 33:36, но каждый раз гости вновь уходили вперед. Раззабивался из-за дуги Смит, 35:46. На счету гостей по итогам первой половины было восемь дальних попаданий против семи у хозяев. Но к концу второй четверти «Химки» вновь подобрались на четыре очка, 44:49. Впрочем, и первую, и вторую четверти казанцы выиграли.

В третьей четверти на паркете развернулась настоящая битва, нервы игроков заискрили. Опять же при помощи дальних бросков «Химкам» удалось сначала сравнять счет, а затем и выйти вперед, 67:64 от рук Шведа. Но завершил четверть Колесников точным броском из-за дуги, 67:67.

Судьба матча решилась в заключительном периоде. То одна команда выходила вперед на несколько очков, то другая – настоящие качели. 72:71, 74:79. За 20 секунд до конца хозяева забили из-под кольца, Локетт ответил «трехой» – 90:88. Кульминация матча и серии. Смит забил из-за дуги, 92:91, но времени больше не было. УНИКС проиграл, но провел прекрасный матч и отличную серию.

Счет в серии до трех побед стал 3–1 в пользу «Химок». В финале команда из Подмосковья сыграет с ЦСКА. УНИКС завершил сезон на третьем месте в Лиге ВТБ.

«Химки» (Химки) – УНИКС (Казань) – 92: 91 (23:27, 21:22, 23:18, 21:14, 25:24).
Самые результативные: «Химки» – Швед (25 +т9 передач), Тимма (24), Маркович (11), Мики (13); УНИКС – Морган (27 + 5 подборов), Локетт (15), Смит (19 + 5 передач). 

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