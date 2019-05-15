В музыкальной лаборатории «Наша песня» принимают участие 54 деятеля культуры

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В музыкальной лаборатории «Наша песня» театра им Г. Кариева принимают участие 54 деятеля культуры, среди которых есть поэты, вокалисты и музыканты.

«В лаборатории участвуют 18 поэтов, 18 композиторов, 18 вокалистов», — сказала директор театра Гузель Сагитова.

Также сегодня прошла первая лекция музыкальной лаборатории с участием заслуженного работника культуры РТ и РФ и народного поэта Татарстана Разиля Валеева. Спикер рассказал о тексте песни, стихах, их схожести и различии.

«Для написания текста песни важны прежде всего стихи, потом музыка и после совместная работа поэта и композитора», — поделился поэт.

Лаборатория будет работать с 24 мая по 24 июня. В октябре этого года состоится гала-концерт, где команды творцов смогут представить свои произведения.

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