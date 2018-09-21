Артур Шипилов

29 мая 2019, 19:38

Спорт

Казанский ватерпольный клуб «Синтез» занял третье место на чемпионате России

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Спорт

Казанский ватерпольный клуб «Синтез» занял третье место на чемпионате России

Фото: архив/Михаил Захаров

В пятиматчевой серии против астраханского «Динамо» казанцы оказались сильней — 3:2.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский клуб по водному поло «Синтез» завоевал «бронзу» российского чемпионата, победив «Динамо» из Астрахани со счётом 9:8. Таким образом, счёт в серии стал 3:2, что обеспечило казанцам медали. 

«Я поздравляю всех с „бронзой“, она далась нам очень непросто. Соперник отлично настроился на финальные игры и дал нам бой», — поделился наставник «Синтеза» Александр Ерышов. 

Таким образом, места на пьедестале распределились следующим образом: «Динамо» — «золото», «Спартак-Волгоград» — «серебро» и «Синтез» — «бронза».

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