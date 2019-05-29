«Антивзяточный» мерч и игра «Найди коррупционера»: как студенческие комиссии борются со взятками

(29 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Руководители студенческих антикоррупционных комитетов на семинаре-совещании обсудили противодействие взяточничеству и решили, что с ним нужно бороться с помощью просвещения: проводить для студентов игры, квесты, конкурсы, показывать фильмы и выпускать модную одежду, чтобы объяснить опасность коррупциии. В Казани собрались представители всех 16 комитетов, действующих в республике.

«Цель создания студенческой антикоррупционной комиссии — профилактика коррупционных правонарушений в вузах Татарстана. Сегодня студент, завтра — президент, поэтому, вовлекая их в процесс противодействия коррупции сегодня, мы делаем вклад в будущее», — рассказал о цели собрания главный советник отдела антикоррупционного мониторинга Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

Подробнее о том, как студенты борются с коррупцией в КФУ, рассказала председатель студенческой антикоррупционной комиссии юридического факультета вуза Дарья Максименко. По ее словам, студенты стали гораздо больше доверять комиссии и делиться своими проблемами, а один учащийся даже пришел посоветоваться, давать ли взятку преподавателю физкультуры.

«Не секрет, что в некоторых вузах студенты покупают физру. Ко мне подошёл студент и спросил, как это сделать. Но после того, как ему рассказали об уголовной ответственности за дачу взятки, он передумал, остался на допсессию и отработал физкультуру», — поделилась подробностями Максименко.

В новом учебном году студенты КФУ собираются устроить квест «Найди коррупционера». Впервые в квесте будут использовать QR-коды, сканируя которые участники раскроют коррупционное преступление. Также в КФУ проведут антикоррупционную игру «Что? Где? Когда?», тематический кинопросмотр и выпустят мерч — лимитированную коллекцию одежды, посвященную борьбе со взяточничеством. В республике также действует антикоррупционный проект «Не дать — не взять!», присоединиться к которому могут все желающие студенты.

Вузовские комитеты — не только важный инструмент информирования, но и способ пожаловаться на коррупционера, рассказал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РТ Роберт Валитов.

«Если студента склоняют дать взятку, он может обратиться в вузовский комитет. Но если он опасается, что информацию разгласят или побоится руководства, то может спокойно прийти в прокуратуру республики или позвонить туда по телефону доверия», — сказал он.

Ранее татарстанцы назвали преподавателей вузов одними из самых коррумпированных работников республики.

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