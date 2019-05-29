Татар-информ

29 мая 2019, 19:32

Общество

В Татарстане стартовал конкурс «Инженер года»

Рекомендуем

Общество

В Татарстане стартовал конкурс «Инженер года»

Участники могут подать свою заявку до 10 июля 2019 года.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал прием заявок на участие в республиканском конкурсе «Инженер года», сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Конкурс проводится по 12 номинациям в разрезе отраслей экономики республики в трёх категориях. Так, в категории «Будущие инженеры» будут участвовать студенты инженерных специальностей, «Молодость, успех, перспектива» — инженеры в возрасте до 35 лет включительно, «Опыт, достижения, компетентность» — специалисты в возрасте старше 35 лет.

Конкурс проводится в два тура. Во время заочного этапа комиссия экспертов будет отбирать заявки для участия в очном туре, который представляет собой двухдневный выездной семинар. Во время второго этапа пройдут мастер-классы, тренинги, тестирование и защита конкурсных работ.

Заявки будут приниматься до 10 июля.

Организаторами конкурса являются Минпромторг РТ совместно с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом при содействии Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана. 

«Инженер года» пройдет при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Антивзяточный» мерч и игра «Найди коррупционера»: как студенческие комиссии борются со взятками
Новости дня
20:48
Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему рынка новых легковых автомобилей в России

С начала 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц.

20:32
Нацбиблиотека РТ закупит экземпляры пятого тома с произведениями Махмута Хасанова на 1,5 млн рублей

В Национальную библиотеку республики планируется доставить две тысячи экземпляров книги.

20:18
Названы самые дешевые направления для зарубежных путешествий
20:02
В парках Казани в бесплатном прокате появятся велосипеды для «особенных» детей

Велосипеды-тренажеры изготовлены с учетом особенностей детей с инвалидностью и оборудованы всеми необходимыми фиксаторами и креплениями.

19:49
«Антивзяточный» мерч и игра «Найди коррупционера»: как студенческие комиссии борются со взятками

На совещании в Казани 16 вузовских комиссий по противодействию коррупции решили бороться со взятками с помощью просвещения.

19:46
Свыше 80 участников из Татарстана соберет IX республиканский робототехнический фестиваль в Казани

Юные робототехники будут состязаться в категориях «Гонки по линии», «Сумо. Маневрирование», «Кегельринг-квадро» и «Роботир».

19:38
Казанский ватерпольный клуб «Синтез» занял третье место на чемпионате России

В пятиматчевой серии против астраханского «Динамо» казанцы оказались сильней — 3:2.

19:32
В Татарстане стартовал конкурс «Инженер года»

Участники могут подать свою заявку до 10 июля 2019 года.

19:22
Татарстанец завоевал «серебро» чемпионата России по прыжкам в воду с десятиметровой вышки

Тандем Александра Бондаря и Виктора Минибаева из Москвы опередил дуэт Никиты Шлейхера и Александра Белявцева.

19:15
Полицейские Казани вернули владельцам два угнанных авто и два велосипеда

На гарнизонном разводе комплексных сил полиции в Казани вручили ведомственные награды отличившимся сотрудникам.

19:05
В казанских парках проведут пикник-лекции для поддержки молодых родителей

Первую встречу проведет детский психолог Валерия Хоркунова на тему адаптации малышей к детскому саду.

18:48
На железнодорожном вокзале Казань-1 пройдет «День пассажира»

В день проведения акции пассажиры смогут высказать предложения по организации пригородных железнодорожных перевозок.

18:33
Житель Челнов разбил несколько бутылок дорогого алкоголя, чтобы попасть в тюрьму

Мужчина устроил погром в одном из супермаркетов в Центральном районе Автограда.

18:16
В Нижнекамске приступили к долгожданному капитальному ремонту на въездной дороге

На улице Чистопольской отремонтируют почти девять километров дорожного полотна, причем большую часть из этого подвергнется капитальной реконструкции.

18:02
В Татарстане пройдет прием граждан по экологическим вопросам

Выездной прием граждан Минэкологии РТ проведет в Бавлах 30 мая.

17:53
Потомки Бутлерова из Парагвая навестили могилу и усадьбу химика в Алексеевском районе

Потомки великого химика посетили Дом-музей Арбузова и бывшую усадьбу Бутлеровку, побывали на могиле ученого и осмотрели пасеку.

17:41
В связи с предстоящими праздниками изменится режим работы МФЦ

4 июня и 12 июня для офисов являются выходными днями.

17:26
«Динамо-Казань» в следующем сезоне усилит хорватская волейболистка

Ранее Саманта Фабрис выступала за итальянский клуб «Конельяно».

17:19
В Московском районе Казани появились стилизованные под советскую копейку люки

Необычные люки были установлены в ходе ремонтных работ на улице Гагарина.

17:11
В Казани стартуют гонки команд Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги

Торжественное открытие регаты пройдет на площади театра им. Г. Камала 31 мая в 10.00.

16:58
Реставраторы начали разбор Михаило-Архангельской церкви XVIII века в опустевшем селе Татарстана

Частично уже обрушившемуся памятнику деревянного зодчества специалисты вернут облик, заменив ветхие элементы.

16:45
Казанское высшее командное танковое училище посетили иностранные военные атташе

В ходе визита гостям показали объекты учебно-материальной базы вуза и особенности организации учебного процесса курсантов.

16:38
Роман Шайхутдинов: Необходимо удвоить набор в вузы Татарстана по IT-направлению

По мнению главы Минсвязи РТ, в республике ощущается нехватка преподавателей в IT-сфере.

16:32
Татарстан вошел в тройку лидеров медиарейтинга по упоминаемости регионов РФ

Лидерами медиарейтинга стали Свердловская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

16:23
В Челнах оштрафовали мать, которая записала на видео, как ведет авто с младенцем на руках

Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу о наличии в действиях горожанки нарушения требований к перевозке детей.

События