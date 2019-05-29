В Татарстане стартовал конкурс «Инженер года»

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал прием заявок на участие в республиканском конкурсе «Инженер года», сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Конкурс проводится по 12 номинациям в разрезе отраслей экономики республики в трёх категориях. Так, в категории «Будущие инженеры» будут участвовать студенты инженерных специальностей, «Молодость, успех, перспектива» — инженеры в возрасте до 35 лет включительно, «Опыт, достижения, компетентность» — специалисты в возрасте старше 35 лет.

Конкурс проводится в два тура. Во время заочного этапа комиссия экспертов будет отбирать заявки для участия в очном туре, который представляет собой двухдневный выездной семинар. Во время второго этапа пройдут мастер-классы, тренинги, тестирование и защита конкурсных работ.

Заявки будут приниматься до 10 июля.

Организаторами конкурса являются Минпромторг РТ совместно с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом при содействии Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана.

«Инженер года» пройдет при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.

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