Татарстанец завоевал «серебро» чемпионата России по прыжкам в воду с десятиметровой вышки

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Спортсмен из Татарстана Никита Шлейхер в паре с Александром Белявцевым завоевал «серебро» чемпионата России по прыжкам в воду. Прыгуны выступали на десятиметровой вышке и в результате набрали 428,88 балла.

Первое место досталось московскому тандему: Александр Бондарь и Виктор Минибаев заработали 453,73 балла, «бронза» у Сергея Назина и Романа Измайлова (413,07).

В женском финале единственной представительницей Татарстана стала Карина Шкляр, однако до пьедестала она не добралась, заняв девятую строчку.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.