(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Полицейские Казани вернули владельцам два угнанных авто и два велосипеда, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Сегодня на площади перед центром семьи «Казан» состоялся гарнизонный развод сил и средств Управления МВД России по Казани в составе сотрудников патрульно-постовой службы, ГИБДД, кинологов со служебными собаками, полицейских-кавалеристов, Войск национальной гвардии России по Республике Татарстан. В разводе так же приняли участие муниципальные служащие аппарата Исполнительного комитета города Казани и представители добровольных народных дружин. Музыкальное сопровождение мероприятия осуществлял оркестр МВД по РТ», – уточнили в пресс-службе управления.

Начальник управления Александр Мищихин, который лично проверил готовность нарядов к несению службы, поблагодарил личный состав за службу и отметил, что в городе на высоком уровне организовано взаимодействие служб, заступающих на службу по охране правопорядка.

За безупречную службу в органах внутренних дел Александр Мищихин наградил отличившихся сотрудников полиции нагрудным знаком «Отличник полиции» и почетными грамотами Министра внутренних дел по Республике Татарстан.

После награждения полицейские вернули двум горожанам угнанные автомобили, и еще двум – украденные велосипеды.





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