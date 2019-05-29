Житель Челнов разбил несколько бутылок дорогого алкоголя, чтобы попасть в тюрьму

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Житель Челнов устроил погром в супермаркете и разбил несколько бутылок дорогого алкоголя, чтобы попасть в тюрьму. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Дельта».

«Сигнал тревоги поступил на пульт центральной станции мониторинга "Дельта" в минувший понедельник в 20.10 от продуктового магазина, который расположен в Центральном районе города», – уточнили в пресс-службе «Дельты».

Прибывшие по вызову сотрудники охранной организации обнаружили внутри супермаркета, что несколько сотрудников магазина удерживают мужчину. Как удалось установить на месте, задержанный специально скидывал с витрин и разбивал дорогой алкоголь. Таким нехитрым способом мужчина хотел попасть «за решетку», где планировал «отлежаться».

В магазин вызвали сотрудников полиции, которые забрали дебошира и отвезли в отдел полиции. Теперь челнининцу грозит штраф.



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