В Камских Полянах провели пятую экстремальную ролевую игру «Отражение Чернобыля»

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Камских Полянах, на территории бывшей Татарской АЭС провели пятую межрегиональную игру проекта «Отражение Чернобыля», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Организаторами выступили мастер-группа Sailent Games Group совместно с страйкбольной командой A. R. E. S и Центром военно-спортивных игр и патриотического воспитания РТ.





В игре по сюжету фантастической повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» приняли участие более 170 человек из Москвы, Соликамска, Кунгура, Перми, Ижевска, Воткинска, Чебоксар, Новочебоксарска, Йошкар-Олы, Димитровграда, Ульяновска, Самары и разных городов Татарстана.



Для участников игры была создана атмосфера запустения и опасности, действия длились 26 часов, в ходе них игроки использовали оружие и невероятные образы.





Организатор Сергей Кильдеев отметил, что каждый год в игре появляются новые задания, на полигоне оформляются локации, участники уделяют большое внимание к подготовке своих образов. А в этом году игра вышла на более высокий уровень – все игроки перешли на электронику системы «ЛУЧ».

На территории бывшей Татарской АЭС также ппроводят соревнования по экстремальным видам спорта – пейнтболу и джиппингу.

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