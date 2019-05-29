В сельском поселении Заинского района построен дом по федеральной программе

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Сармаш-Башском поселении Заинского района построили дом по федеральной программе для многодетной семьи Гиниятуллиных. Добротное кирпичное жилище было продемонстрировано главам сельских поселений, передает «Заинск-информ».



Накануне в Заинском районе состоялся очередной семинар с участием глав сельских поселений. Гостей принимали жители и глава Сармаш-Башского поселения Расим Фасхутдинов.





На семинаре присутствовал глава района Разиф Каримов и руководитель исполкома Ильнар Хафизов. В ходе встречи участники также осмотрели родник в деревне Кадыково, благоустроенной по экологической программе, обновленную на средства гранта площадку для проведения Сабантуя.



Гости побывали на молочных мини-фермах семей Гиниятуллиных и Халиковых, а также в тепличном хозяйстве Кашаповых.





В ходе пленарной части глава поселения подвел итоги работы, проведенной в 2018 году и в первой половине 2019 года. Кроме того, замруководителя исполкома по экономическому развитию Марина Захарова представила рейтинг сельских поселений по разным показателям за первый квартал 2019 года.

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