Потомки Бутлерова из Парагвая навестили могилу и усадьбу химика в Алексеевском районе

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Село Билярск в Алексеевском районе посетили потомки великого ученого Александра Бутлерова. Встреча прошла в Доме-музее Арбузова, пишет газета «Заря».

Сотрудница Билярского музея-заповедника Миляуша Хуснутдинова рассказала, что судьба у потомков великого химика сложилась непросто. Его внук Георгий был военным офицером царской армии, воевал на фронтах Первой мировой войны и Гражданской войны. После Георгий вместе с женой и маленькой дочкой оказались в Турции, откуда они переехали жить во французский город Марсель, в 1928 году – в Аргентину и наконец осели в Парагвае. На тот момент Георгию исполнилось 37 лет. На чужбине его жена скончалась, он женился на парагвайке и стал национальным героем этой страны – помог военным Парагвая отстоять свою независимость в боях с Боливией.

Его сын Виктор пошел по стопам отца и тоже стал военным. Сын Виктора – Виктор Луис получил профессию инженера. Он и приехал в Россию вместе с женой и сестрой Ольгой. Гости говорили на испанском и английском языках, русского, к сожалению, не знают.

Потомки великого химика посетили Дом-музей Арбузова и бывшую усадьбу Бутлеровку, побывали на могиле великого химика, осмотрели пасеку. От села практически ничего не осталось, но по саженцам сирени удалось определить границы имения.

Затем парагвайцы посетили Святой ключ, умылись водой и послушали легенды, оставшись в восторге от услышанного.

Виктор Бутлеров никогда не был в России, долгое время не знал о существовании выдающегося ученого предка. С 1995 года искал возможность побывать на его Родине и теперь смог осуществить свою мечту. Узнав о приезде родни из Парагвая, российские родственники также посетили Билярск.

В Парагвае, по словам Виктора Викторовича, на сегодняшний день проживают 25 потомков академика, и все они по традиции ежегодно собираются вместе и общаются между собой. «Для них дорого все, что касается России, хотя никто из них здесь не родился – чувство Родины предков для них священно», – отмечает источник.

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