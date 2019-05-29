Нацбиблиотека РТ закупит экземпляры пятого тома с произведениями Махмута Хасанова на 1,5 млн рублей

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани организуют поставку 5-го тома книги Махмута Хасанова «Избранные произведения в 6 томах» в количестве 2 тыс. экземпляров в Национальную библиотеку РТ за 1,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«У меня числится пока 5 томов книги „Махмут Хасанов. Избранные произведение в 6 томах“. Пятый том поставят в Национальную библиотеку в количестве двух тыс. экземпляров», — сказала ведущий специалист Минкульта РТ Миляуша Шамсиева.

Издательские расходы составят 1,4 млн рублей, плюс НДС 10% в размере 140 тыс. рублей. Стоимость 1 экземпляра книги составляет 770 рублей.

«Государственный контракт закупки уже подписан», — добавила Миляуша Шамсиева.

Источник финансирования закупки – бюджет РТ.

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