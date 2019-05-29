В Московском районе Казани появились стилизованные под советскую копейку люки

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Московском районе появились стилизованные под советскую копейку люки, их установили на перекрестке улиц Гагарина и Восход, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Оформление городского пространства — это не только трансформация общественных мест или установка малых архитектурных форм. Это еще и такие, казалось бы, мелочи, как инженерный люк с непривычным, интересным изображением», — рассказал глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

Отмечается, что, если жители города положительно оценят подобный опыт (на данный момент установлено три штуки), такие люки появятся на других улицах.

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