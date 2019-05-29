Татар-информ

29 мая 2019, 17:19

Общество

В Московском районе Казани появились стилизованные под советскую копейку люки

Рекомендуем

Общество

В Московском районе Казани появились стилизованные под советскую копейку люки

Необычные люки были установлены в ходе ремонтных работ на улице Гагарина.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Московском районе появились стилизованные под советскую копейку люки, их установили на перекрестке улиц Гагарина и Восход, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Оформление городского пространства — это не только трансформация общественных мест или установка малых архитектурных форм. Это еще и такие, казалось бы, мелочи, как инженерный люк с непривычным, интересным изображением», — рассказал глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

Отмечается, что, если жители города положительно оценят подобный опыт (на данный момент установлено три штуки), такие люки появятся на других улицах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Потомки Бутлерова из Парагвая навестили могилу и усадьбу химика в Алексеевском районе
Новости дня
17:53
Потомки Бутлерова из Парагвая навестили могилу и усадьбу химика в Алексеевском районе

Потомки великого химика посетили Дом-музей Арбузова и бывшую усадьбу Бутлеровку, побывали на могиле ученого и осмотрели пасеку.

17:41
В связи с предстоящими праздниками изменится режим работы МФЦ

4 июня и 12 июня для офисов являются выходными днями.

17:26
«Динамо-Казань» в следующем сезоне усилит хорватская волейболистка

Ранее Саманта Фабрис выступала за итальянский клуб «Конельяно».

17:19
В Московском районе Казани появились стилизованные под советскую копейку люки

Необычные люки были установлены в ходе ремонтных работ на улице Гагарина.

17:11
В Казани стартуют гонки команд Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги

Торжественное открытие регаты пройдет на площади театра им. Г. Камала 31 мая в 10.00.

16:58
Реставраторы начали разбор Михаило-Архангельской церкви XVIII века в опустевшем селе Татарстана

Частично уже обрушившемуся памятнику деревянного зодчества специалисты вернут облик, заменив ветхие элементы.

16:45
Казанское высшее командное танковое училище посетили иностранные военные атташе

В ходе визита гостям показали объекты учебно-материальной базы вуза и особенности организации учебного процесса курсантов.

16:38
Роман Шайхутдинов: Необходимо удвоить набор в вузы Татарстана по IT-направлению

По мнению главы Минсвязи РТ, в республике ощущается нехватка преподавателей в IT-сфере.

16:32
Татарстан вошел в тройку лидеров медиарейтинга по упоминаемости регионов РФ

Лидерами медиарейтинга стали Свердловская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

16:23
В Челнах оштрафовали мать, которая записала на видео, как ведет авто с младенцем на руках

Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу о наличии в действиях горожанки нарушения требований к перевозке детей.

16:19
В Татарстан планируют пригласить кинорежиссеров для участия в лаборатории «Свияжск АРТель»

Темой лаборатории «Свияжск АРТель» станет «Притча».

16:15
Пожарным удалось отстоять третий дом, охваченный огнем в зеленодольских Полукамушках

Огонь охватил два расселенных дома в Красном переулке.

16:13
Полицейские разыскивают мужчину, который выслушал свой приговор, отпросился в туалет и сбежал

В настоящее время сбежавший объявлен в розыск.

16:02
В Зеленодольском районе РТ построят скит Раифского Богородицкого мужского монастыря

В Никольском планируют построить кельи и начать восстановление утраченной церкви XIX века.

15:55
Экс-начальника подразделения Минкульта РТ и его сообщницу будут судить за мошенничество на 3 млн

Перед судом предстанут экс-глава управления планирования и финансирования Министерства культуры РТ и директор праздничного агентства «А-вация Плюс».

15:49
Школьник на самокате получил множественные травмы, попав под колеса иномарки в Казани

Медики диагностировали у 10-летнего мальчика ушибы головы, тела и рану губы.

15:46
Тренер из Татарстана помог сборной России по кендо стать призерами чемпионата Европы — 2019

Престижный турнир проходил в столице Сербии и собрал 250 участников из 39 стран.

15:38
Уфу и Вену свяжут прямые авиарейсы
15:28
«Профессионалы на все сто»: победители WorldSkills Russia из Татарстана рассказали о пути к победе

Сборную республики с победой в медальном зачете VII Национального чемпионата WorldSkills Russia поздравил Президент РТ.

15:16
Камеры, металлодетекторы и сейф для тестов: татарстанские школьники сдали ЕГЭ по математике

Профильный уровень ЕГЭ по математике выбрали 9,6 тыс. татарстанских школьников, а базовый — 6,4 тыс. выпускников.

15:09
Прокуратура Набережных Челнов потребовала убрать рекламу наркотиков с фасада школы искусств «Да-да»

Прокуратура потребовала у руководства школы архитектуры и дизайна стереть со стены рекламу наркотических средств.

15:06
Танец поварят и флешмоб с французами: казанская гимназия готовится принять делегацию WorldSkills

Единственная в Казани гимназия с углубленным изучением французского языка примет гостей из Франции в рамках проекта «Одна школа — одна страна».

14:59
ГИБДД Казани разыскивает водителя, который сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Наезд на 54-летнего пешехода произошел накануне вечером напротив дома № 7 по улице Аделя Кутуя.

14:58
Борис Менделевич: Каждому 35-му жителю Татарстана поставлен диагноз «онкология»

Депутат Госдумы от РТ прокомментировал новый регламент лечения рака, где у врачей есть 14 дней на установку диагноза после обращения пациента.

14:56
Рустам Минниханов встретился с муфтием Духовного управления мусульман Дагестана Ахмадом Абдулаевым

Ахмад хаджи Абдулаев находится с рабочим визитом в Татарстане.

События