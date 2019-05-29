В Татарстане пройдет прием граждан по экологическим вопросам

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Получить консультацию по вопросам экологии, а также пожаловаться на незаконные свалки и другие нарушения экологического законодательства смогут жители Бавлинского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Жителей Бавлинского района по вопросам экологии проконсультирует заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ – главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров», – сказано в сообщении.

Прием людей состоится 30 мая в 11:00 в здании исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по адресу: Бавлы, ул. Куйбышева, д. 20. Телефон для записи: 8 (85569) 6-07-10.

Следует отметить, что выездные приемы граждан специалисты Минэкологии РТ проводят ежемесячно. Так, 30 апреля они были организованы в трех районах республики. На вопросы жителей Арского, Кукморского и Мамадышского районов в сфере охраны окружающей среды ответил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Основное внимание на встречах люди уделили вопросам охраны водных ресурсов. В частности, были подняты темы реконструкции биологических очистных сооружений, благоустройства городских озер, расчистки и руслоспрямления водных объектов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.