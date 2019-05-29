В связи с предстоящими праздниками изменится режим работы МФЦ

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В связи с предстоящими Ураза Байрам и Днем России изменится режим работы МФЦ, сообщает официальный портал государственных и муниципальных услуг РТ «Мои документы».

Так, 3 и 11 июня рабочий день во всех офисах «Мои документы» будет сокращен на 1 час.

3 июня в Казани отделы Зареченский, Ново-Савиновский, Дербышинский, Южный, Приволжский, дополнительный офис Приволжского отдела (ул. В. Кулагина, д. 1) будут работать с 8.00 до 17.00, а Московский, Советский – с 8.00 до 19.00.

Филиалы ГБУ МФЦ в Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, Заинске, Елабуге, а также в Тукаевском районе будут открыты с 8.00 до 17.00.

11 июня казанские отделения Зареченский, Московский, Ново-Савиновский, Дербышинский, Советский и Южный будут работать с 8.00 до 17.00, а в отдел Приволжский и дополнительный офис Приволжского отдела (ул. В. Кулагина, д. 1) жители смогут обратиться с 8.00 до 19.00.

Филиалы центра в Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, Заинске, Елабуге, а также в Тукаевском районе будут открыты с 8.00 до 19.00.

4 июня и 12 июня 2019 года для офисов «Мои документы» являются выходными днями.



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