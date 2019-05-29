Реставраторы начали разбор Михаило-Архангельской церкви XVIII века в опустевшем селе Татарстана

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). В селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района РТ команда известнейшего в России реставратора объектов деревянного зодчества, лауреата Госпремии Александра Попова приступила к разбору Михаило-Архангельской церкви XVIII века. Постройка относится к выявленным объектам культурного наследия РТ, обладая редкой конструкцией ярусного типа.

«Зачастую даже не подозреваешь, что будет самым сложным на таких объектах. Но состояние церкви аварийное», — акцентировал Александр Попов.

Вместе с ним из реставрационного центра города Кириллова Вологодской области приехали два его помощника — Евгений Исаков и Николай Орехов. Кроме того, помогать реставраторам будут двое казанских специалистов по лепному декору – Наиль Валеев и Ренат Сафиуллин, которые из профессионального интереса попросили взять их на работу – для них церковь в Клярях станет первым деревянным объектом. Помощником известного реставратора станет и один из жителей села.

Как рассказал Александр Попов, сама Михаило-Архангельская церковь была построена во второй половине XVIII века. Значительно позже, в начале ХХ века, к ней была пристроена колокольня. Граница между древней конструкцией и последующей и сейчас хорошо отличима изнутри колокольни.

Село Архангельские Кляри малочисленно: здесь осталось всего 6 домов с 11 жителями. Они ещё помнят, что в советские годы церковь использовалась как хранилище зернопродуктов, потом как склад. До наших дней здесь остались забытыми сложенные стопкой мешки. Как вспоминают селяне, использовать под хозяйственные нужды церковь перестали ближе к 2000-м годам. Из ныне живущих действующей церковь как религиозное сооружение уже не застал никто, даже в воспоминаниях своих предков.

Однако до сих пор жители уверены, что от церкви к ближайшей речке существует подземный ход. А за ней сохранились перевернутые надгробия — у церкви, как это и бывает традиционно, хоронили её служителей.

Серединная часть церкви в разрушенном состоянии — обвалилась сгнившая со временем крыша, увлекая за собой стены. Однако внутри устоявших помещений местами ещё просматриваются следы росписей, потолочные крепления для освещения. Давно нет окон, двери на старинных кованых петлях распахнуты. Колокольня, как позднейшая пристройка, наиболее крепкая: по внутренней лестнице Александр Попов сопроводил журналиста информагентства туда, откуда раньше округу извещал обо всех событиях колокол.

В ближайшие дни церковь опутают строительные леса, чтобы реставраторы могли аккуратно, по брёвнышку, разобрать её. То дерево, что ещё «здорово» и может послужить, отправится в реставрационный центр Попова в Кириллове. Там его почистят, защитят специальными средствами и затем снова доставят в Архангельские Кляри, чтобы собрать церковь. Прогнившие элементы заменят на новые.

«Главка, под ней барабан, журавцы — подлинные, XVIII века. В XIX веке они были обшиты, но все равно прогнили. Их можно оттуда вынуть, и это будут уже экспонаты музея. Кроме того, косяки, ставни, фурнитура — все сохранилось внутри подлинным. Это все идёт в музей. Дело в том, что все деревянные памятники, которые у нас более-менее доступны, как правило, реставрировались. При этом все выкинули и поставили новое — подлинных конструкций не сохранилось. Так что таких экспонатов в музеях и нет», — пояснил мастер.

Разбор церкви команда Попова предполагает произвести в самые короткие сроки. В январе, напомним, реставратор взял в работу старинную деревянную мечеть в татарстанском селе Большая Елга. Из-за неблагоприятной погоды зимой потребовалось 3 месяца, чтобы демонтировать мусульманскую святыню. Последние фуры вывезли на реставрацию деревянные доски мечети только в минувшее воскресенье.

«Все, что до нас было сделано, мы должны повторить тем же инструментом, по тем же технологиям, сохранив те же самые конструкции, и желательно с тем же мастерством и с той же любовью», — подчеркнул Александр Попов.

Подробнее о Михаило-Архангельской церкви в Клярях и намерениях Александра Попова по музеефикации образцов деревянного зодчества на основе исторических объектов на территории Татарстана читайте в ближайшее время в материале «Событий».

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