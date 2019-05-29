Татар-информ

29 мая 2019, 22:12

ОбществоЗдоровье и среда

В Татарстане экологи открыли доступ для людей к берегу реки Яурка

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ОбществоЗдоровье и среда

В Татарстане экологи открыли доступ для людей к берегу реки Яурка

Виновника экологических нарушений из Черемшанского района республики обязали устранить их в течение месяца.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Сразу два нарушения — перекрытие общего доступа к берегу реки и загрязнение прибрежной зоны канализационными отходами обнаружили экологи в Черемшанском районе Татарстана. Об этом информирует пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе проверки было установлено, что участок на берегу реки Яурка огорожен забором. Также на территории экологами обнаружена негерметичная канализация из шифера, из которой вытекают на рельеф местности сточные воды. В отношении физического лица составлены протоколы по нескольким статьям», — сказано в сообщении.

Виновник привлечен к ответственности сразу по трем статьям КоАП РФ: за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, за закрытие доступа граждан к водному объекту и за несоблюдение экологических требований при градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов. Обвиняемый в этих нарушениях должен устранить их в течение месяца.

 

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