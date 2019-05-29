(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Казанское высшее командное танковое училище посетили иностранные военные атташе из более чем 50 стран, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Представителей иностранного военного дипкорпуса из Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, Канады, Ливана, Мексики, Норвегии, Польши, Словакии, Турции, Франции, Хорватии, Швеции, Эстонии и других стран ознакомили с системой подготовки офицеров танковых подразделений Вооруженных сил России. В ходе визита зарубежным гостям показали объекты учебно-материальной базы вуза и особенности организации учебного процесса курсантов.

Также гости посетили огневой городок, лабораторный комплекс, комплексы легководолазной подготовки и мультимедийных тренажеров, позволяющие организовать широкий спектр подготовки будущих офицеров на территории вуза.

Для иностранных гостей на полигоне училища студенты при поддержке армейской авиации и артиллерийских подразделений разыграли показное ротное тактическое учение с боевой стрельбой танковых экипажей.



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