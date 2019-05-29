Жители Казани проведут генеральную уборку на озере Глубоком

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Международный день очистки водоемов пройдет 2 июня на озере Глубоком. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Все желающие стать участниками акции приглашаются 2 июня в 10:00. Пока волонтеры и добровольцы будут очищать прибрежную территорию, представители Федерации подводного спорта РТ и подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества им. Алексея Леонова обследуют дно», — сказано в сообщении.

Международный день очистки водоемов — субботник, ежегодно проводящийся во многих странах мира с 1995 года. За границей мероприятие проводится в начале осени, а в России из-за более суровых климатических условий — в первые субботу и воскресенье июня. В этот день клубы подводного плавания организуют выезд на местные водоемы, где и производится чистка прибрежной полосы и дна силами аквалангистов, а также групп «береговой поддержки».

Организатором мероприятия в Татарстане выступает региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в РТ.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.