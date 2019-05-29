В России отзовут более 70 автомобилей марки Fiat Ducato из-за возможной потери мощности

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В России отзовут 71 автомобиль марки Fiat Ducato, реализованные в мае прошлого года. Информацию об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие, выявленное в процессе производства дроссельного корпуса, в результате чего может произойти отсоединение муфты подачи воздуха в дроссельный корпус с последующим зажиганием контрольной лампы неисправности двигателя и потерей мощности», — говорится в сообщении.

Владельцев транспортных средств, которые попадают под отзыв, по почте либо телефону уведомят о надобности предоставления машины в дилерский центр для бесплатного ремонта.

Как сообщалось ранее, ООО «Мазда Мотор РУС» отзывает 1678 транспортных средств марки Mazda 3, реализованные с сентября 2015 года по март 2018-го, и 79 автомобилей Volvo двух моделей: бизнес-класса Volvo S90 и кроссовер Volvo XC60.

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