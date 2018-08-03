Роман Шайхутдинов: Необходимо удвоить набор в вузы Татарстана по IT-направлению

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Татарстане необходимо увеличить в два раза набор в вузы по IT-направлению. Об этом сообщил сегодня журналистам министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов в Казани сразу после чествования сборной республики, занявшей первое место в медальном зачете VII Национального чемпионата WorldSkills Russia.

«Во всех образовательных вузах необходимо увеличить в два раза набор и перераспределять количество бюджетных мест. Мы сегодня с Ильшатом Гафуровым (ректор КФУ – примеч. Т-и) обсуждаем возможность удвоить набор в Высшую школу информационных технологий и интеллектуальных систем (ИТИС) и на ВМК. Я прошу все образовательные вузы это сделать, но сделать это непросто. Сдерживающий фактор – наличие преподавателей. Увеличение мест в вузах касается как бюджетных, так и внебюджетных отделений», – сказал он.

Роман Шайхутдинов рассказал, что Университет Иннополис – большой поставщик кадров для IT-отрасли республики. В регионе создан ресурсный центр, который реализует два направления в целях компенсации недостающих кадров.

«Отрасль растет на 20% в год, и мы видим, что 20% в год дополнительных кадров мы не получаем, от этого дефицит увеличивается. Фонд развития города Иннополис сегодня активно работает более чем со ста отраслевыми рекрутерами со всей страны. Очень важно иметь личные связи с теми, кто знает, где взять кадры», – отметил спикер.

В подготовке системы дополнительного образования сегодня участвуют Университет Иннополис (как ресурсный центр) и IT-парк. Само по себе IT-направление является конкурентным. Так, согласно данным Шайхутдинова, это направление в КФУ сегодня занимает лидирующие позиции по приему студентов.

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