Татарстан вошел в тройку лидеров медиарейтинга по упоминаемости регионов РФ

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Компания "Медиалогия" опубликовала медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Татарстан занял третью строчку рейтинга регионов РФ. Лидерами рейтинга также стали Свердловская область и Краснодарский край.
В Татарстане в 2019 году на реализацию нацпроектов предусмотрено финансирование в размере 19,6 млрд рублей. Также власти Татарстана в течение трех лет направят на реализацию региональных проектов национального проекта «Образование» 5,9 млрд рублей.
Кроме того, СМИ сообщали, что в Татарстане в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ поднимут 21 судно.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майского указа № 204» Владимира Путина. Данные для рейтингов рассчитаны 29 мая 2019 года.
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
Свердловская область
|
13 499,4
|
2
|
Краснодарский край
|
10 164,1
|
3
|
Татарстан
|
8 945,0
|
4
|
Крым
|
6 159,7
|
5
|
Республика Саха
|
5 927,6
|
6
|
Московская область
|
5 423,3
|
7
|
Самарская область
|
4 811,2
|
8
|
Приморский край
|
4 761,4
|
9
|
Санкт-Петербург
|
4 248,4
|
10
|
Тверская область
|
3 681,2
|
11
|
Челябинская область
|
3 158,0
|
12
|
Пермский край
|
2 746,6
|
13
|
Волгоградская область
|
2 312,4
|
14
|
Новосибирская область
|
2 294,0
|
15
|
Тюменская область
|
2 045,4
|
16
|
Ставропольский край
|
1 987,1
|
17
|
Тульская область
|
1 905,0
|
18
|
Нижегородская область
|
1 796,4
|
19
|
Иркутская область
|
1 792,1
|
20
|
Ямало-Ненецкий АО
|
1 605,4