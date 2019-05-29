Татарстан вошел в тройку лидеров медиарейтинга по упоминаемости регионов РФ

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Компания "Медиалогия" опубликовала медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Татарстан занял третью строчку рейтинга регионов РФ. Лидерами рейтинга также стали Свердловская область и Краснодарский край.

В Татарстане в 2019 году на реализацию нацпроектов предусмотрено финансирование в размере 19,6 млрд рублей. Также власти Татарстана в течение трех лет направят на реализацию региональных проектов национального проекта «Образование» 5,9 млрд рублей.

Кроме того, СМИ сообщали, что в Татарстане в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ поднимут 21 судно.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майского указа № 204» Владимира Путина. Данные для рейтингов рассчитаны 29 мая 2019 года.

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Свердловская область 13 499,4 2 Краснодарский край 10 164,1 3 Татарстан 8 945,0 4 Крым 6 159,7 5 Республика Саха 5 927,6 6 Московская область 5 423,3 7 Самарская область 4 811,2 8 Приморский край 4 761,4 9 Санкт-Петербург 4 248,4 10 Тверская область 3 681,2 11 Челябинская область 3 158,0 12 Пермский край 2 746,6 13 Волгоградская область 2 312,4 14 Новосибирская область 2 294,0 15 Тюменская область 2 045,4 16 Ставропольский край 1 987,1 17 Тульская область 1 905,0 18 Нижегородская область 1 796,4 19 Иркутская область 1 792,1 20 Ямало-Ненецкий АО 1 605,4

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