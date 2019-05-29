Полицейские разыскивают мужчину, который выслушал свой приговор, отпросился в туалет и сбежал

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Полицейские разыскивают мужчину, который выслушал свой приговор и сбежал из здания суда. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

По данным агентства, 48-летний мужчина, пока шло следствие, находился под подпиской о невыезде. Его обвиняли по статье «Мошенничество».

Сегодня суд приговорил его к десяти месяцам лишения свободы. Выслушав свой приговор, мужчина отпросился в туалет и сбежал.

Процедура такова, что если обвиняемый получает реальное наказание, то судебные приставы передают его под контроль конвойных МВД.

В пресс-службе судебных приставов ИА «Татар-информ» объяснили, что процесс, о котором идет речь, проходил без участи их сотрудников.

«Судебные приставы для обеспечения безопасности данного судебного заседания судьей не привлекались», – сообщила главный специалист-эксперт

по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

По данным агентства, на процессе было все три человека – судья, его помощник и сам подсудимый.

«В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на розыск и задержание подсудимого», – сообщила агентству руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Мария Киямутдинова.

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