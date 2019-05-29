Татар-информ

29 мая 2019, 16:15

Происшествия

Пожарным удалось отстоять третий дом, охваченный огнем в зеленодольских Полукамушках

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Происшествия

Пожарным удалось отстоять третий дом, охваченный огнем в зеленодольских Полукамушках

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Огонь охватил два расселенных дома в Красном переулке.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Пожарным удалось отстоять третий дом, охваченный огнем в зеленодольских Полукамушках. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 13.47 пожар в Красном переулке, где горели два расселенных дома, локализован. В 13.56 ликвидация открытого горения дома № 11. Через три минуты – ликвидация открытого горения дома № 13», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Была опасность перекидывания огня на соседний дом, но огнеборцам удалось отстоять строение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в зеленодольских Полукамушках вспыхнул пожар. Огонь охватил два расселенных дома в Красном переулке.
 

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