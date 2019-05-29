(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Пожарным удалось отстоять третий дом, охваченный огнем в зеленодольских Полукамушках. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Сегодня в 13.47 пожар в Красном переулке, где горели два расселенных дома, локализован. В 13.56 ликвидация открытого горения дома № 11. Через три минуты – ликвидация открытого горения дома № 13», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.
Была опасность перекидывания огня на соседний дом, но огнеборцам удалось отстоять строение.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в зеленодольских Полукамушках вспыхнул пожар. Огонь охватил два расселенных дома в Красном переулке.