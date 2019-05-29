Татар-информ

29 мая 2019, 20:48

Общество

Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему рынка новых легковых автомобилей в России

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Общество

Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему рынка новых легковых автомобилей в России

С начала 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Татарстан занял 4-е место по объему рынка новых легковых автомобилей в России, результаты продаж за первые четыре месяца 2019 года составили 20,8 тыс. штук. Информацию об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Объем рынка новых легковых автомобилей в России за первые четыре месяца 2019 года составил 475 тыс. единиц. Это практически совпадает с результатом продаж за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.)», — передает агентство.

В тройку лидеров входит Москва, Московская область и Санкт-Петербург, показатели составили 67, 43 и 32 тыс. единиц соответственно. 

Кроме этого, агентство проанализировало данные в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом в 52 регионах страны зафиксирован рост. В Татарстане рынок уменьшился более чем на 5%.

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